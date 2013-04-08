Украинский рынок акций за прошлую неделю потерял 10% своей капитализации - эксперты

Прошедшую неделю украинский рынок акций провел в нисходящей траектории и потерял 10% своей капитализации по индексу Украинской биржи.

Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной компании Eavex Capital.

Как отметили в компании, торги в пятницу также ознаменовались заметным снижением котировок по «голубым фишкам», цена акций «Центрэнерго» и «Укрнафты» просела на немногим более 3%, так как трейдеры заняли явно «медвежью» позицию по данным эмитентам. Впрочем, как отмечают аналитики, другие активно торгуемые бумаги выглядели не намного лучше: котировки Алчевского меткомбината упали на 1,5%, «Мотор Сичи» - на 0,7%.

В Eavex Capital также отметили, что отчет по рынку труда в США стал поводом к продажам на заокеанских биржах, так, индекс S&P500 снизился на 0,4% до отметки 1553 пункта. Тем не менее, аналитики ожидают, что фокус инвесторов в ближайшее время сместится от статистических данных к корпоративным отчетам – так, уже на этой неделе отчитываются алюминиевый гигант Alcoa и банк JP Morgan.

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