Поглощение материнской структуры «Универсал Банка» Нацбанком Греции приостановлено

Поглощение банка Eurobank, материнской структуры "Универсал Банка", Национальным банком Греции приостановлено до момента докапитализации обоих банков.

Как сообщает Reuters, об этом заявил министр финансов Греции.

Согласно сообщению, по оценкам лидеров Европейского Союза, Европейского центробанка и Международного валютного фонда, в результате слияния структура будет достаточно значительной для рынка Греции. “Окончательное решение о слиянии будет принято Hellenic Financial Stability Fund (HFSF). Объем необходимой докапитализации обоих банков составляет 15,6 млрд евро для приведения платежеспособности до необходимого уровня, после списания суверенных долгов и проблемных кредитов. Наибольшая доля вливаний в капитал будет осуществлена HFSF, государственным фондом поддержки банков, в обмен на новые акции и облигации. Оба банка будут капитализироваться по отдельности”, - сообщил Reuters.

Как сообщал УНИАН, в феврале международная финансовая группа Eurobank с активами в Украине сообщила о планируемом слиянии с группой NBG (Национальный банк Греции).

В результате слияния этих структур общие активы новой объединенной структуры сравняются с уровнем ВВП Греции и превысят уровень ВВП Украины.

Дочерним банком группы Eurobank в Украине является «Универсал-банк» (Киев).

Справка УНИАН. «Универсал Банк» (Universal Bank, г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков.

На 1 января 2013 года активы банка составили 7,01 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 4,03 млрд грн, обязательства - 6,41 млрд грн, средства клиентов - 3,21 млрд грн, собственный капитал - 601,04 млн грн, уставный капитал - 1,16 млрд грн.

В 2012 году банк получил убыток в размере 272,6 млн грн.

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