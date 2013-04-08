Фонд госимущества продолжит онлайн-трансляции приватизационных конкурсов. Но не всех
14:42, 08 апреля 2013Фондовый рынок
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Фонд государственного имущества Украины планирует проводить онлайн-трансляции конкурсов по продаже пакетов акций предприятий на своем сайте и в текущем году, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ со ссылкой на председателя Фонда Александра Рябченко.
В то же время отмечается, что телетрансляция приватизационного конкурса, как это происходило при продаже "Криворожстали", является достаточно трудоемким и дорогостоящим процессом, который нельзя использовать в отношении каждого приватизируемого предприятия.
Всего, по данным ФГИУ, с конца 2011 года на сайте Фонда было проведено более 30 трансляций приватизационных конкурсов.
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