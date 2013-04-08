Фонд госимущества продолжит онлайн-трансляции приватизационных конкурсов. Но не всех

Фонд государственного имущества Украины планирует проводить онлайн-трансляции конкурсов по продаже пакетов акций предприятий на своем сайте и в текущем году, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ со ссылкой на председателя Фонда Александра Рябченко.

В то же время отмечается, что телетрансляция приватизационного конкурса, как это происходило при продаже "Криворожстали", является достаточно трудоемким и дорогостоящим процессом, который нельзя использовать в отношении каждого приватизируемого предприятия.

Всего, по данным ФГИУ, с конца 2011 года на сайте Фонда было проведено более 30 трансляций приватизационных конкурсов.

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