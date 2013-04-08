«Ласфано Украина» приобрела 17,7% акций «Харьковгаза»

Опосредованный собственник акций ряда украинских облгазов - компания «Ласфано Украина» (г. Киев) приобрела в ходе приватизационного аукциона на Восточно-Европейской бирже 17,7%-ный госпакет акций «Харьковгаза», сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Реализационная цена госпакета «Харьковгаза» составила 7,08 млн грн.

Справа УНИАН. ООО «Ласфано Украина» является собственником 24% пакета акций в ЧАО «Ролюкс», в свою очередь являющемся акционером ряда украинских облгазов - в частности "Винница-", "Чернигов-", "Львовгаз".

ПАО «Харьковгаз» (г. Харьков) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Харьковской области.

Собственниками «Харьковгаза» являются ряд кипрских компаний - Хамгейт Холдингс Лтд, Сагасити Лтд, Эрисвел Трейдинг Лтд, Содерман Лтд, Тантер Холдинг Лтд.