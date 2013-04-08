Индекс Украинской биржи повысился на 1,24%, индекс ПФТС - на 0,57%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 8 апреля, повысился на 1,24% – до 823,90 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 29 млн грн, из них на фондовом рынке – 16,4 млн грн, на срочном рынке – 12,7 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции Енакиевского метзавода, которые повысились на 3,19%, и "Укрсоцбанка (+3,12%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,57% – до 300,95 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 20,5 млн грн.