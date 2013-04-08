Фонд госимущества планирует ввести «голландские аукционы»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в 2013 году ожидает внедрения и активизации так называемых голландских аукционов, то есть аукционов на понижение цены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, об этом заявил председатель ФГИУ Александр Рябченко.

Он отметил, что в Украине накопилось огромное количество объектов, приватизация которых может быть весьма проблематична, поскольку имущество данных объектов сильно переоценено. В первую очередь, по его словам, речь идет об объектах малой приватизации.

«Это очень полезный для государства механизм. Пусть объекты дадут небольшие деньги, но он будет работать, люди будут получать зарплату», - сказал А.Рябченко.

Напомним, всего в 2013 г. планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн.