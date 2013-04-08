Украинский фондовый рынок начал неделю с умеренного позитива - эксперт

Индекс Украинской биржи начал текущую неделю с умеренного позитива на фоне восстановления индексов на площадках Старого света.

Об этом сказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, «европейские биржи в понедельник, 8 апреля, умеренно подрастали в рамках технического отскока вверх после существенной просадки по итогам пятничной сессии. В то же время, американские индикаторы, торгующиеся на своих рекордных максимумах, стартовали в минусе».

Как подчеркнула Я.Лаврик, в фокусе инвесторов - сезон корпоративный отчетности, который откроет алюминиевый гигант Alcoa уже сегодня после закрытия мировых рынков. Ожидания аналитиков относительно финансовых результатов корпоративного сектора по итогам 1-го квартала 2013 года нельзя назвать позитивными. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, прибыль компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, снизилась январе-марте в среднем на 1,8%, что является наихудшим показателем с 2009 года. Однако не исключено, что фактические результаты работы компаний окажутся лучше прогнозов аналитиков, которые традиционно излишне пессимистичны.

Кроме того, добавила аналитик, в центре внимания инвесторов на этой неделе будут «минутки» FOMC, которые публикуются в среду. Из ожидаемой статистики стоит выделить лишь данные по индексу цен потребителей и сальдо торгового баланса Китая, который выйдут во вторник-среду, а также пятничные данные по розничным продажам США.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 8 апреля, вырос на 1,24% – до 823,90 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи. Общий объем торгов составил 29 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,57% – до 300,95 пункта. Общий объем торгов составил 20,5 млн грн.