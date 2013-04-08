Кипрская A.V.K. Confectionary Holdings увеличила долю в украинской «АВК» до 75%

Кипрская компания A.V.K. Confectionary Holdings сконцентрировала 74,9% акций отечественного производителя кондитерских изделий “АВК” (г. Донецк), сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, компании V.F.A. Investments Limited и MVK Investments Limited (Британские Виргинские острова), ранее владевшие по 33,7% акций "АВК", вышли из состава акционеров.

Как ранее сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Антимонопольный комитет Украины разрешил частным лицам - гражданам Украины получить контроль над компанией «АВК» через компании «Ви.-Эф.-Ей. Инвестментс лимитед», «Эф-Эл-Эй Инвестментс лимитед», «Эм-Ве-Ка Инвестментс лимитед» (все – Тортола, Британские Виргинские Острова) и компанию «A.V.K. Confectionary Holdings Limited» (Никосия, Кипр).

Справка УНИАН. Компания «АВК» – один из крупнейших украинских производителей кондитерской продукции. «АВК» начала свою деятельность в 1991 году как поставщик какао-продуктов на кондитерские фабрики Украины. На сегодняшний день в состав «АВК» входят 4 кондитерские фабрики, расположенные в Донецке, Днепропетровске, Луганске и Мукачево.

«АВК» в 2012 году увеличила увеличила объем производства профильной продукции на 5,3% по сравнению с 2011 годом - до 140,9 тыс. тонн. Чистая прибыль компании по итогам 2012 года выросла до 166,9 млн грн с 86,2 млн грн годом ранее.