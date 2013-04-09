Инвесторы на этой неделе будут следить за отчетностью ведущих компаний США - эксперты

Инвесторы на текущей неделе будут следить за публикацией результатов финансовой отчетности ведущих компаний США, которые обнародуют результаты своей работы за первый квартал 2013 года.

Об этом сообщают аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном УНИАН.

По их прогнозам, некоторую поддержку фондовым рынкам на этой неделе может оказать начало программы Банка Японии по смягчению монетарной политики. Объем двухлетней программы должен составить 1,4 трлн долл.

Как отмечают аналитики, на прошедшей неделе фондовые рынки развернулись и уверенно вошли в нисходящий тренд. Статистические данные, которые довольно долгое время позволяли поддерживать «бычьи» настроения среди трейдеров, оказались хуже ожиданий рынка.

По всей видимости, считают аналитики, эксперты переоценили состояние рынка труда США, на котором наблюдались признаки улучшения в течение нескольких последних месяцев. Согласно отчету аналитической организации ADP Employer Services о занятости в США, число рабочих мест в стране выросло в марте на 158 тыс., а не на 200 тыс., как ожидали экономисты, февральский показатель был пересмотрен со 198 тыс. на 237 тыс. Кроме того, неожиданно выросло количество заявок на пособие по безработице, поданных в последнюю неделю марта.

Аналитики также отмечают, что глава Европейского центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции в четверг, 4 апреля, указал на возможность восстановления европейской экономики во втором полугодии, однако не забыл отметить то, что восстановление подвержено «понижательным рискам».

По словам аналитиков, «статистические показатели еврозоны, не радующие уже долгое время, отметили некоторые печальные рекорды. Уровень безработицы в еврозоне достиг 12%, а активность промышленности (промышленный индекс PMI еврозоны) снижается уже двадцатый месяц подряд».

Как подчеркивают аналитики, на прошедшей неделе падение отечественного фондового рынка усилилось. За указанный период индекс Украинской биржи потерял 9,9% и закрылся в пятницу, 5 апреля, на отметке 813,8 пункта. С начала 2013 года индекс потерял 14,4%.

По мнению аналитиков, «падение рынка украинских акций в течение последнего месяца было столь стремительным, что отыграть его в условиях столь слабого рынка будет очень сложно. Лучшим исходом для украинского рынка на текущей неделе будет остановка падения».