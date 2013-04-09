Новостной фон на фондовых биржах становится более благоприятным - эксперт

Новостной фон на фондовых биржах становится более благоприятным, после разочарования данными с американского рынка труда в прошлую пятницу.

Такое мнение высказал аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

Тем не менее, уточнил он, «о возобновлении ралли на мировых площадках речь пока не идет, задача максимум на неделю, например, для индекса S&P 500 – удержаться выше отметки 1550 пунктов».

По словам, П.Ильяшенко, в противовес экономическим данным начала прошлой недели, последние 24 часа принесли инвесторам хорошие новости. Во-первых, результаты Alcoa - крупнейшего производителя алюминия, оказались лучше ожиданий. Во-вторых, темп роста инфляции в Китае резко замедлился после высоких показателей, зафиксированных в начале года.

«Если в первом случае речь идет лишь о приятном психологическом бонусе, так как сезон отчетов только-только начинается, то в случае с данными из Китая – замедление инфляции должно заметно улучшить ожидания игроков относительно скорости восстановления экономики Поднебесной», - объяснил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 8 апреля, вырос на 1,24% – до 823,90 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи. Общий объем торгов составил 29 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,57% – до 300,95 пункта. Общий объем торгов составил 20,5 млн грн.