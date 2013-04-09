Польша в 1-м квартале выручила от приватизации 380 млн долл.

Варшава. Министерство государственного имущества Польши в первом квартале текущего года выручила от продажи государственных активов около 380 млн долл., или четверть плана на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным министерства, почти 90% выручки за первые три месяца польскому государству принесла продажа акций двух компаний: крупнейшего банка в стране PKO BP и владеющего около 150 объектами недвижимости Polski Holding Nieruchomosci (PHN).

Министерство получило за 2,02% бумаг публичного с 2004 года банка PKO BP почти 270 млн долл., а за 22,5% акций дебютировавшей на Варшавской фондовой бирже в феврале этого года PHN - 67 млн долл.

За первые три месяца года Польша продала более двадцати компаний или своих долей в них, выручив за другие крупнейшие сделки, кроме упомянутых, от 1,3 до 12,5 млн долл.

По данным министерства, в прошлом году Польша выручила от продажи госимущества 2,9 млрд долл. по сравнению с 4,1 млрд долл. в 2011 году и 6,9 млрд долл. в 2010-м (по текущему курсу 1USD=3,2PLN).

Справка УНИАН. Польша, крупнейший западный сосед Украины, с начала рыночных реформ в начале 1990-х годов до текущего года продала государственного имущества на 46 млрд долл. Больше всего государство выручило в 2000 году - 8,4 млрд долл. (по текущему курсу). Курс введеного Польшей в 1993 году нового польского злотого колебался к американскому доллару от 1,6 до 4,7 злотых за доллар, достигнув максимального значения в октябре 2000 года.

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