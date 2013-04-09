На украинском фондовом рынке второй день подряд продолжается рост - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:01 на торгах во вторник, 9 апреля, повысился на 0,79% - до 830,42 пункта, сообщает сайт биржи.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции Алчевского меткомбината (+2,22%), "Укрнафты" (+2,21%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 3,1 млн грн при общем объеме торгов в 7,2 млн грн.

На европейских фондовых рынках в понедельник также наблюдалось повышение. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,58%, немецкий DAX - на 0,70%, французский CAC-40 - на 0,84%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новостной фон на фондовых биржах становится более благоприятным - эксперт