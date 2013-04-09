Объем торгов на ПФТС за прошлую неделю снизился на четверть - до 1,9 млрд грн

Общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС на неделе с 1-5 апреля снизился на четверть - до 1 млрд 936 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на рынке государственных облигаций на ПФТС по итогам прошлой недели составил 1 млрд 39 млн грн.

Объем торгов на рынке корпоративных и муниципальных облигаций за 1-5 апреля составил 749 млн грн.

На рынке инвестиционных сертификатов торговый оборот достиг 93,8 млн грн.

Торговый оборот на рынке акций в ПФТС за прошлую неделю составил 53,4 млн грн.

По итогам торгов в период с 1 по 5 апреля т.г. индекс ПФТС снизился на 8,94% - до 299,25 с 328,63 пунктов.

Напомним, общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС с 25 по 29 марта снизился на треть - до 2,58 млрд грн.

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