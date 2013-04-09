«Киевгорстрой» хочет выйти из состава акционеров ряда неприбыльных предприятий

Крупнейший столичный застройщик, холдинговая компания «Киевгорстрой” намерена рассмотреть вопрос о выходе из состава акционеров ряда неприбыльных предприятий.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета «Киевгорстроя» Николай Порайко в ходе собрания акционеров во вторник.

“Есть 34 предприятия, в которых имеет акции («Киевгорстрой» - УНИАН). Часть из них признаны банкротом, часть не ведет хозяйственной деятельности... таким образом, никакой пользы от этих предприятий нет. И мы будем инициировать на собрании, чтобы избавиться от тех акций, которые ничего не стоят”, - сказал глава набсовета.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 г. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку продлила срок приостановки внесения изменений в систему владельцев именных ценных бумаг и в систему депозитарного учета ценных бумаг 32 предприятий, входящих в холдинг «Киевгорстрой» в качестве меры пресечения в связи с наличием информации о противоправном отчуждении принадлежащих «Киевгорстрою» акций указанных обществ и соответствующим обращением холдинговой компании. Санкции к ряду предприятий ХК «Киевгорстрой» впервые были применены осенью 2010 г.

В июне 2012 г. НКЦБФР возобновила обращение ценных бумаг 15 из 32 предприятий холдинговой компании «Киевгорстрой», чей оборот был приостановлен ранее.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26% до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2012 году компания ввела в эксплуатацию 240 тыс. кв. м жилья в Киеве и Киевской области.

«Киевгорстрой» в 2012 году увеличил объем привлеченных инвестиций на 69,2% по сравнению с 2011 годом - до 2,2 млрд грн. Чистая прибыль компании в 2012 году составила 144,655 млн грн.

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