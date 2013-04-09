НКЦБФР до конца сентября переведет все ценные бумаги в Нацдепозитарий

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) рассчитывает в рамках создания Центрального депозитария ценных бумаг до конца сентября текущего года перевести все ценные бумаги с Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ) в Национальный депозитарий Украины (НДУ), сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в пресс-службе, в соответствии с одобренным НКЦБФР порядком передачи ценных бумаг на депозитарное обслуживание Центральному депозитарию планируется поэтапно перевести с ВДЦБ в НДУ глобальные сертификаты, временные глобальные сертификаты, свидетельства об обездвиживании именных ценных бумаг, сертификаты ценных бумаг на предъявителя и пр.

По информации комиссии, с начала этого года уже передано 1,5 тыс. из 8 тыс. существующих глобальных сертификатов.

В НКЦБФР также напомнили, что в соответствии с Законом Украины «О депозитарной системе Украины», Центральный депозитарий должен заработать в октябре т.г.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 июля 2012 года приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом, в частности, предусмотрено создание Центрального депозитария, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр.