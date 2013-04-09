"Донгипрошахт" хотят исключить из списка объектов, не подлежащих приватизации

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде исключить из перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, проектный институт Государственное открытое акционерное общество "Донгипрошахт".

Соответствующий правительственный законопроект № 2735 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

«Из перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, но которые могут быть корпоратизированны, утвержденного Законом Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" исключить государственное открытое акционерное общество "Донгипрошахт"", - отмечается в законопроекте.

Справка УНИАН. "Донгипрошахт" (Донецкий государственный институт проектирования шахт) — проектный институт, открытое акционерное общество (с 2002 г.). Основан в 1938 году. Является главным институтом в Украине по разработке проектно-сметной документации на сооружение глубоких шахт.

Здание "Донгипрошахт" расположено в центре Донецка, по ул. Артема, 125.