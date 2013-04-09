Индекс Украинской биржи повысился на 0,06%, индекс ПФТС снизился на 1,42%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 9 апреля, повысился на 0,06% – до 824,41 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 32,26 млн грн, из них на фондовом рынке – 18,12 млн грн, на срочном рынке – 14,13 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Райффайзен Банка Аваль", которые повысились на 2,81%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,42% – до 296,68 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 205,7 млн грн.