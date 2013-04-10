Индекс Dow Jones снова превзошел исторический максимум

Фондовые площадки США во вторник, 9 апреля, закрылись в плюсе на фоне начала сезона корпоративной отчетности и статистики из Китая, индекс Dow Jones поднялся выше исторического максимума.

Так, индекс Dow Jones повысился на 0,41% и составил 14673,46 пункта, превзойдя установленный неделю назад рекорд в 14662,01 пункта.

Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,48% и составил 3237,86 пункта.

Индекс S&P 500 укрепился на 0,35% - до 1568,61 пункта, на незначительное время в ходе торгов показатель превышал предыдущий максимум в 1570,25 пункта.

Порадовали участников торгов заявления главы ФРС США Бена Бернанке о том, что восстановление экономики страны продолжается, а ее состояние сейчас лучше, чем четыре года назад. Между тем, по его словам, пока ситуация все-таки далека от оптимальной, передает ПРАЙМ.

Не совпали с прогнозами экспертов данные по объему запасов на оптовых складах в США, который в феврале снизился на 0,3% и составил в денежном выражении 501,36 миллиарда долларов, тогда как ожидался рост показателя на 0,5%. Падение оптовых запасов стало максимальным с сентября 2011 года.

Лучше ожиданий оказались данные по инфляции в Китае, которая в марте замедлилась до 2,1% в годовом выражении с 3,2% в феврале. Эксперты предполагали рост цен в прошлом месяце на уровне 2,5%.