Котировки Харцизкого трубного завода обвалились на 25%

Котировки Харцызского трубного завода, входящего в группу "Метинвест", обвалились на 25% на торгах 9 апреля после решения его акционеров отказаться от выплаты дивидендов за 2012 год.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании "Арт Капитал", которым располагает УНИАН.

Согласно отчету, падение котировок сопровождалось большими объемами торгов - 182 тыс. штук акций против среднедневных 15 тыс. за последние три месяца.

Как отмечают аналитики, за последние 8 лет это первый раз, когда компания не будет выплачивать дивиденды. "Хотя финансовая ситуация на ГОКах «Метинвеста» выглядит значительно лучше, чем на Харцызском трубном заводе, тем не менее нельзя исключать вариант, что дивиденды не утвердят также и на Центральном и Северных ГОКах", - отметили в компании.

В "Арт Капитале" также сообщили, что общие собрания акционеров на указанных предприятиях запланированы на 18 апреля.

Напомним, акционеры ПАО "Харцызский трубный завод" на собрании 9 апреля приняли решение о том, что не будут выплачивать дивиденды по итогам работы предприятия в 2012 году.

Справка УНИАН. ПАО «Харцызский трубный завод», входящий в группу «Метинвест», — крупнейший в СНГ завод-изготовитель прямошовных электросварных труб большого диаметра от 508 до 1422 мм с наружным антикоррозионным и внутренним антикоррозионным или гладкостным покрытием для магистральных газо- и нефтепроводов. Мощности завода позволяют производить более 1,3 млн тонн труб в год, в том числе 665 тыс. тонн труб с покрытием.

В ноябре 2012 года и.о. гендиректора Харцызского трубного завода был назначен Павел Узбек.