На украинском фондовом рынке незначительный рост - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:31 на торгах в среду, 10 апреля, повысился на 0,01% - до 824,48 пункта, сообщает сайт биржи.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции Енакиевского метзавода (+2,06%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 2,2 млн грн при общем объеме торгов в 10 млн грн.

На европейских фондовых рынках в среду также наблюдалось повышение. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,64%, немецкий DAX - на 1,09%, французский CAC-40 - на 0,93%.