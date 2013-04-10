Кабмин утвердил порядок проведения приватизации угледобывающих предприятий

Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения аукционов и инвестиционных конкурсов по продаже целостных имущественных комплексов, пакетов акций государственных угледобывающих предприятий.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины № 238 от 8 апреля т.г., обнародованном на правительственном сайте.

В частности, как отмечается в утвержденном порядке, для участия в инвестиционном конкурсе потенциальные инвесторы должны направить на рассмотрение в Минэнергоугля инвестиционный проект объекта приватизации.

Минэнергоугля рассматривает в течение 30 дней инвестиционные проекты, представленные потенциальными инвесторами, после чего согласованные проекты подаются Минэнергоугля вместе с сопроводительным письмом Фонда государственного имущества для дальнейшего рассмотрения на заседании конкурсной комиссии. Потенциальные инвесторы после поступления от Минэнергоугля согласования инвестиционного проекта подают не позднее, чем за семь дней до даты проведения конкурса Фонда государственного имущества, конкурсные инвестиционные предложения и подтверждающие документы

В случае, если Минэнергоугля согласовало инвестиционный проект только одного потенциального инвестора и представленные им конкурсные инвестиционные предложения и подтверждающие документы признаны конкурсной комиссией соответствующими требованиям законодательства и условиям конкурса, комиссия может признать такого инвестора победителем конкурса.

Продажа пакета акций на аукционе осуществляется по уже определенной процедуре, утвержденной Фондом государственного имущества, Антимонопольным комитетом и НКЦБФР. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже целостного имущественного комплекса публикуется не позднее, чем за 20 календарных дней до даты его проведения.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

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В феврале 2013 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало рабочую группу по координации мероприятий по подготовке к приватизации угледобывающих предприятий.

Ранее министерство энергетики и угольной промышленности определило 13 угольных предприятий, руководители которых должны были не позднее 3 марта 2013 года провести предприватизационную подготовку вверенных им объектов государственной собственности.