Fitch присвоило суверенным еврооблигациям Украины на 1,25 млрд долл. рейтинг "В"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило суверенным еврооблигациям Украины на 1,25 млрд долл. с купоном 7,5% рейтинг «В», сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте Fitch.

«Прогноз по рейтингу – «стабильный»», - сообщает агентство. Рейтинг может быть пересмотрен в случае изменения суверенных рейтингов Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина осуществила размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%. Организаторами очередного размещения суверенных евробондов выступили банки JP Morgan, Citi, Sberbank CIB и VTB.

О планах этого размещения накануне сообщили участники финансового рынка. По мнению инвестиционных аналитиков, в настоящее время на внешних рынках сложилась очень благоприятная ситуация, поскольку низкие базовые ставки и высокий «аппетит к риску» стимулируют инвесторов искать высокодоходные инструменты.

В феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%.

В конце ноября 2012 года страна также осуществила выпуск десятилетних еврооблигаций на 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых. В сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года до 2,6 млрд долл. с 2 млрд долл. Доходность доразмещенных бумаг в сентябре составила 7,46%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в текущем году необходимо направить примерно 13,7 млрд долл. по сравнению с 12 млрд долл. в 2012 году.