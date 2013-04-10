Украинский фондовый рынок в среду снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 10 апреля, снизился на 0,58% – до 819,63 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 33,09 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,1 млн грн, на срочном рынке – 12,99 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Енакиевского металлургического завода", которые повысились на 1,19%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,25% – до 295,93 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 571,75 млн грн.