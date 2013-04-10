Недостаток ликвидности не дает возможности украинским акциям развить рост - эксперт

Недостаток рыночной ликвидности не дает возможности украинским акциям развить рост и закрепиться на тех уровнях, которые бы отвечали фундаментальным показателям деятельности компаний.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его мнению, «отечественный рынок акций в среду, 10 апреля, в очередной раз не смог удержать стартовые позиции, несмотря на благоприятное для покупателей развитие ситуации на зарубежных площадках».

Как отметил А.Кушнарев, украинский фондовый рынок в среду торговался с переменчивой динамикой. При этом торги на глобальных рынках проходили в положительном ключе на фоне позитивного новостного потока. Утром инвесторов порадовали сильные данные внешнеторговой статистики из Китая. По итогам марта объемы импорта в КНР выросли на 14,1% против ожидавшегося роста на 6,0%. Китай является одним из крупнейших мировых импортеров минерального сырья, поэтому увеличение импортных поставок должно свидетельствовать о росте производственной активности в Поднебесной, что позволяет рассчитывать на публикацию хороших данных по промпроизводству в ближайший понедельник.

Аналитик добавил, что дополнительную поддержку рынкам в среду оказало удачное размещение Италией своих долговых бумаг. В частности, в ходе продажи однолетних векселей Италия сумела привлечь 8 млрд. евро. Доходность по бумагам снизилась до 0,922% – минимального уровня с января нынешнего года.

По словам А.Кушнарева, «минутки» ФРС США в среду были опубликованы на 5 часов раньше запланированного времени. В отчете было отмечено, что несколько членов регулятора выступают за сворачивание программы количественного смягчения до конца 2013 года Объемы выкупа активов пока остаются неизменными. Несмотря на определенный негатив публикации, на зарубежных биржах начались покупки».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 10 апреля, упал на 0,58% – до 819,63 пункта. Общий объем торгов составил 33,09 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,25% – до 295,93 пункта. Общий объем торгов составил 571,75 млн грн.