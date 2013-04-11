«Будспецсервис» 23 апреля начнет продажу целевых облигаций на 471 млн грн

Строительная компания «Будспецсервис» (Киев) с 23 апреля планирует начать продажу целевых облигаций на общую сумму 471 млн грн по номиналу, сообщается проспекте эмиссии ценных бумаг эмитента, который имеет в своем распоряжении УНИАН.

«Будспецсервис» направит привлекаемые средства на строительство нежилых помещений и подземных паркингов в жилищном комплексе по ул. Подвысоцкого (Киев).

Компания намерена выпустить именные целевые облигации серий CC, DD, EE, FF, GG, II номиналом 65 грн, а также облигации серий JJ и КК номиналом 90 тыс. грн.

Продажа будет проводиться на столичной фондовой бирже «Украинская биржа». Страховщиком выпуска является компания «Стройполис».

«Будспецсервис» планирует погашать облигации в период с 23 июня 2017 года по 7 февраля 2018 года.

Справка УНИАН. Строительная компания «Будспецсервис» создана в 2003 году.

Основателем компании являются Mainline Capital Inc. (Виргинские острова) и «Инвест-Финанс» (Украина, Киев), участниками - кипрская Yiegus Ventures Limited (66%), киевские «Юкрейниан Девелопмент Партнерс» (33%) и «ЮДП Ессет Менеджмент» (0,0139%).

Компания «Будспецсервис» закончила 2012 год с чистым убытком 26,5 млн грн.