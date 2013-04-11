Банк “Национальный кредит” намерен привлечь 339 млн грн в результате размещения облигаций

Акционеры банка “Национальный кредит” приняли решение о публичном размещении пятилетних именных процентных облигаций на 339 млн грн с ожидаемым уровнем доходности 19% годовых, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, решение принято на общем собрании акционеров банка 10 апреля. Также акционеры приняли решение об увеличении уставного капитала банка на 58 млн грн до 171,96 млн грн путем закрытого размещения дополнительной эмиссии акций. Сроки эмиссии и размещения облигаций и акций банка не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, основной акционер и председатель набсовета банка “Национальный кредит” Андрей Онистрат намерен в этом году купить от одного до трех банков. По словам банкира, по оптимистическому сценарию он вместе с партнером Валерием Горбанем может купить три финучреждения, и в случае успешных сделок к концу года активы банка могут увеличиться почти в 7 раз до 10 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Национальный кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу небольших финансовых учреждений по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 1,45 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 1,10 млрд грн, обязательства - 1,35 млрд грн, средства клиентов - 1,19 млрд грн, собственный капитал - 93,56 млн грн, уставный капитал - 113,96 млн грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 12,61 млн грн.

Согласно информации на официальном сайте банка, его владельцами являются Андрей Онистрат (53,2128% акций), а также другие юридические и физические лица (30,0128% и 16,7744% акций банка соответственно).