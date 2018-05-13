Глава Ассоциации "Украинские фондовые торговцы": наш рынок не умирает, а зарождается

Глава совета Ассоциации "Украинские фондовые торговцы" (АУФТ) Сергей Антонов в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал о своем видении взаимоотношений между профессиональными объединениями на украинском фондовом рынке, факторах внезапности, осложяющих стабильное планирование работы на перспективу, конфликте вокруг ММСИС и личном восприятии всех перипетий последнего времени.

- Сергей Михайлович, в последнее время ведется много разговоров по поводу получения статуса профессиональных объединений тремя организациями - АУФТ, "ПАРД" и "АФП". Не много ли претендентов на один рынок - такой небольшой и, как некоторые говорят, умирающий?

- Прямо скажем, фондовый рынок в Украине, действительно, небольшой. Но то, что он умирающий, – я бы поспорил. Скорее, зарождающийся.

По поводу количества профессиональных объединений, то мне, кажется, что на нашем сегодняшнем рынке какие-либо искусственные разделения по признаку профпричастности ‑ хранители отдельно, торговцы отдельно, а тем более лучшие против худших, выглядят интересно, но, по-моему, наивно. Повторюсь, наш рынок - небольшой и зарождающийся, а саморегулирующиеся организации (СРО), в определенной степени, - тоже регуляторы, и это, не считая государственных, - Комиссию (НКЦБФР), финмониторинг, НБУ…

- И все-таки, рынок - один, а СРО - много... Не перегызетесь?

- Не буду говорить за других, но АУФТ ни с кем не грызется. Это следует не из какой-то пацифисткой позиции: нам просто некогда это делать, да и смысла нет. Когда «грызня» приводила к чему-то позитивному? Мне кажется, что если бы некоторые участники, которые не упускают случая публично высказать свою критику по любому поводу, направили бы свою энергию в конструктивное русло, то мы бы сейчас не ставили вопрос: рынок умирает или зарождается?..

Меня лично эта «грызня» не задевает. Я вижу результаты работы СРО за последние годы, поддерживаю коллег, положительные отзывы участников рынка, и это стимулирует к работе. А те представители рынка, которым что-то не нравится, пусть придут и предложат лучший вариант. И сами его реализуют.

- А Вы довольны результатами 2012 года? Можно ли сказать, что рынок защищен и все, что можно было сделать АУФТ как СРО, сделало?

- Надо признать, что задачи, которые мы ставили перед собой в начале года, существенно потеснились. Инициативы законодателя и регуляторов вносят в них коррективы. АУФТ к этому готов, в таких случаях пытаемся быть полезными как профессионалы и эксперты там, где это уместно. Мы уже накопили некий авторитет. Например, наши рекомендации воспринимает налоговая, нас привлекают к работе над нормативными проектами, влияющими на функционирование фондового рынка. Считаю, что это - важное достижение для объединения.

Ведь не так страшен налог, как налоговые сюрпризы, что мы и пытаемся нивелировать. Режим данной работы напряженный, ведутся жаркие дискуссии. Между тем, нам удалось совместно с НАБУ создать действительно эффективную рабочую группу, которая способна вести конструктивный диалог с органами власти.

- Из ТОПовых событий последнего времени припоминаются споры вокруг проекта закона о депозитарной деятельности, в частности, о создании единого депозитария...

- Если проанализировать историю зарождения фондовых рынков, то как раз единый депозитарий и является оптимальным вариантом. А когда рынок будет развит, то он сам внесет коррективы и перестроится в более эффективную для нового этапа систему.

Например, Нацбанк четко сформулировал свою позицию относительно проекта закона о депозитарной системе, по ранней версии которого многие так ностальгируют. Но у меня и тогда к нему очень много было замечаний, помимо темы центрального депозитария, он мало что регулировал, явно устанавливал форматы, которые были неприемлемы в реалиях нашего законодательства. Это -денежные счета, их, согласно редакции документа, мог открыть практически каждый, даже не ставя в известность об этом Национальный банк. Было очевидно и ожидаемо, что НБУ вмешается, что он и сделал. Кто-кто, а НБУ прекрасно понимает роль платежной системы в функционировании финансового сектора страны и, не побоюсь этого выражения, в существовании государства. Думаю, всем понятно ревностное отношение регулятора к своей зоне конституционной ответственности.

К примеру, Польша. Там изначально депозитарная и клиринговая системы выстроены унитарными. И отсутствие критики не мешает стране представлять собой гораздо более развитый рынок, чем Украина.

- АУФТ также получила статус объединения профессиональных участников фондового рынка по депозитарной деятельности. Учитывая Ваше активное участие в разработке упомянутого закона, есть ли видение, что делать с данным сегментом рынка?

- Считаю, что разделение деятельности торговца и хранителя, которые тесно зависят друг от друга и даже «уживаются» в одном лице, не очень логично. Как можно иметь хорошую торговую систему, не имея достойной учетной системы? Поэтому АУФТ никогда и не стоял в стороне от данного сектора.

Кроме того, все хранители уже являются членами АУФТ, они в октябре будут возобновлять лицензию теперь уже в качестве депозитарного учреждения. Мы уже помогаем всем, у кого возникают вопросы, и поможем каждому! Подчеркиваю – каждому! Готовим и систематизируем информацию, активно участвуем в обсуждении Положений о лицензировании как торговцев, так и хранителей. Словом, готовимся к тому, чтобы сопроводить при необходимости каждого лицензиата.

- На слуху также конфликт вокруг торговца "ММСИС Инвестментс". Сможет ли компания восстановить свою лицензию? И вообще, не слишком ли жестко АУФТ с ней обошлась?

- Нам тоже очень интересно, смогут ли они восстановить лицензию. Позволят ли профильные объединения и регулятор им вернуться на фондовый рынок в качестве торговца.

Что касается жесткости, то совет АУФТ выдвинул компании ММСИС достаточно простые и, главное, исполнимые требования: прекратить рекламную кампанию, которая вводит в заблуждение клиента (тут пояснять, думаю, не нужно, реакция на их рекламу у всех профучастников и у большинства «просто» участников рынка была однозначной); предоставить перечень всех рекламоносителей (не вижу сложностей, мы же не бюджет просили предоставить, а только перечень); дать опровержение относительно неправдивых и неправомерных рекламных заявлений (можно же немного подумать и включить требуемое опровержение в новое рекламное сообщение); предоставить отчет о выполнении требований.

Ничего из сказанного они даже не попытались выполнить, тем самым продемонстрировали неуважение к Уставу и органам Ассоциации. В итоге – скандал, суды, отмена лицензии и пристальное внимание других ведомств не только к рекламной деятельности компании. А ведь этого можно было избежать.

Кстати, исключили их за невыполнение требований Ассоциации, за нарушение Устава, который они приняли, вступая в Ассоциацию, а не за рекламу.

- К слову, создается впечатление, что Вас вообще не сильно любят на рынке. По крайней мере, большое количество участников, которые достаточно активны в информационном пространстве, откровенно к Вам негативно относятся. Почему так?

- Если Вы не можете догадаться, почему, то мне сделать это тоже довольно сложно, потому что нелюбовь эта интересно аргументируется – меня часто обвиняют в том, что я не собирался делать, не сделал и не сделаю. Вы помните многоразовые повторения о том, что мною будет максимально использована админдубинка для навязывания программных продуктов рынку, для обдирания участников Ассоциации, что загоню всех торговцев на одну биржу и т.д. Можно еще кое-что вспомнить. И что из этого подтвердилось? Ничего. У оппонентов нет повода воскликнуть ‑ «мы ж говорили!».

Сейчас пошли новые темы, в частности, что мы под себя придумали депозитарный закон, Налоговый кодекс и т.д. Есть еще более веселые мифы. Но я и не мечтаю о том, чтобы меня все любили, просто мне бы очень хотелось, чтобы адекватно оценивали дела Ассоциации.

- То есть, Вы настаиваете, что позиция АУФТ по разным спорным вопросам - конструктивная. Можете проиллюстрировать?

- К примеру, все уже забыли, что мы одни из первых и очень активно вмешались в конфликт, который возник у участников рынка, а не только профучастников, с налоговой в августе прошлого года. Но, не просто размахивали руками и выкрикивали, а пытались найти конструктив. Довольно сложно было отвечать налоговой на вопросы: «когда же на рынке прекратится обращение мусорных бумаг?», «когда чуть ли не основным назначением фондового рынка не будет налоговая оптимизация?». Я тоже не в восторге от того, что был принят акцизный налог, а тем более в таком размере.

Однако, и сам налог, и его размер – решение политическое, потому что не рынок принимает решение, а законодатель. В данном случае проект закона вносил Кабинет министров. Он выслушал мнение профессиональных участников и сделал, как посчитал нужным. Тем не менее, когда решение уже было принято, мы посчитали своей задачей сделать так, чтобы оно было понятней, однозначнее, прозрачнее, чтобы несло в себе минимальные риски.

Меня никто не спрашивал, хотите ли Вы, Сергей Михайлович, вот такой налог? Просто поставили перед фактом. Я прекрасно помню первую редакцию - практически кроме растерянности и истерики ничего не было. Но мы пришли с налоговой к взаимопониманию и в конце прошлого года "августовское письмо" было отменено.

Андрей Гарасим (УНИАН)