"Финлекс-Инвест" приобрел 25% "Мелитопольгаза"

Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" в ходе приватизационного аукциона приобрела 25% госпакет акций ПАО "Мелитопольгаз", сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Реализационная цена приватизированного госпакета "Мелитопольгаза" составила 15 млн 709 тыс. грн.

Справка УНИАН. «Мелитопольгаз» занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Запорожской области.

50% акций «Мелитопольгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 40,8% – ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (номинальный держатель).

ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" является собственником миноритарных пакетов акций в ряде облгазов, в частности в "Кировоград-" и "Мелитипольгаз". Компания также выступила участником ряда предыдущих приватизационных конкурсов.