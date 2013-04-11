Кабмин решил продать "Сумыхимпром"

Кабинет министров Украины принял распоряжение "О согласовании плана размещения акций ПАО "Сумыхимпром", в соответствии с которым планируется разместить все 100% акций данного предприятия, сообщает правительственный сайт.

Планом размещения акций предусмотрена обязательная льготная продажа акций работникам предприятия и приравненным к ним лицам, продажа акций на фондовых биржах и в ходе приватизационного конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона.

При этом остатки пакетов акций, не реализованные во время льготной продажи или на бирже, будут объединены с пакетом акций, который будет реализовываться в ходе конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона. "То есть, все 100% государственного пакета акций ПАО «Сумыхимпром» будут реализованы на конкурентных основах и обеспечено поступление полученных от продажи средств в государственный бюджет", - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. ПАО «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

100% акций ПАО «Сумыхимпром» находятся в управлении государства.

11 июля 2012 года Кабинет министров принял решение о передаче 100% акций ПАО «Государственная холдинговая компания «Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский Титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации ГХК.