Индекс Украинской биржи снизился на 0,02%, индекс ПФТС повысился на 0,04%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 11 апреля, снизился на 0,02% – до 819,47 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 38,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 21,3 млн грн, на срочном рынке – 17,5 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Укрнафты", которые снизились на 2,10%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,04% – до 296,05 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 375,7 млн грн.