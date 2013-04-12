Биржа ПФТС создает рабочую группу по взаимодействию с Украинской биржей

11:30, 12 апреля 2013
Фондовый рынок
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Наблюдательный совет фондовой биржи ПФТС принял решение о создании рабочей группы по вопросам развития ПФТС и взаимодействия с Украинской биржей, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Набсовет ПФТС начал прием заявок на участие в рабочей группе. В состав данной рабочей группы могут войти физические лица-акционеры и юридические лица-акционеры.

Заявки на участие в рабочей группе принимаются до 19 апреля включительно: от одного акционера может быть один представитель. После сбора заявок список кандидатов будет вынесен на рассмотрение наблюдательного совета ПФТС для утверждения состава рабочей группы.

Напомним, на данное время «Московская биржа ММВБ-РТС» владеет 50%+1 акций ПФТС и 43% акций Украинской биржи. В 2012 года в набсовете ПФТС возник конфликт, совпавший с завершением сроков полномочий главы правления биржи. Среди спорных вопросов было определение перспектив развития самой биржи и ее взаимодействия с УБ.

Ранее вокруг назначения руководства биржи ПФТС возник конфликт, связанный с планами ряда акционеров назначить на пост руководителя биржи зампредседателя Украинской биржи Евгения Комиссарова. Позднее набсовет ПФТС назначил члена Совета директоров биржи Игоря Селецкого председателем правления ПАО «Фондовая биржа ПФТС».

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