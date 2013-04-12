S&P понизило рейтинг «Агротона» до «ССС», прогноз «негативный»

Рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг необеспеченного долга сельскохозяйственного холдинга «Агротон» до уровня «ССС» с ранее присвоенного «ССС+», указав также на возможность дальнейшего понижения рейтинга.

Как сообщает рейтинговое агентство, понижение рейтинга обусловлено значительным сокращением остатков денежных средств, необходимых для выплаты по выпущенным ранее еврооблигациям на 50 млн долл. со сроком погашения в 2014 году.

«Остатки денежных средств компании снизилась до 6,5 млн долл. по состоянию на 25 марта 2013 года с 20,4 млн долл. на 30 сентября 2012 года. Кроме того, 4,5 млн долл. из 6,5 млн долл. хранятся в банках Кипра. Мы понимаем, что доступ к этой наличности временно ограничен и полное восстановление этих денег вряд ли удастся», - сказано в сообщении S&P.

Рейтинговое агентство оценило уровень ликвидности “Агротона” как “слабый”, а также предполагает возможность дальнейшего снижение рейтинга эмитента до уровня "D", если компания будет иметь проблемы с выплатой по облигациям, назначенной на июль 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в июле 2011 года аграрная группа "Агротон" разместила дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций на сумму 50 млн дол.

Выпуск был оценен по номиналу с купоном 12,5% и погашениями раз в полгода. Долговые бумаги прошли листинг на Лондонской фондовой бирже.

Лид-менеджерами и организаторами сделки выступили UBS и ВТБ Капитал.

Привлеченные от выпуска средства планировалось использовать, в первую очередь, для рефинансирования существующего долга в банке, финансирования строительства новых мощностей для хранения зерна, приобретения сельскохозяйственной техники, а также расширения существующего земельного банка группы.

Справка УНИАН. Группа компаний «Агротон» работает с 1992 года. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. Владеет земельным банком около 151 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

«Агротон» в конце октября 2010 года в ходе IPO разместил на Варшавской бирже 5,67 млн акций (26,2% уставного капитала) и привлек около 54 млн долл.

«Агротон» в 2012 году увеличил показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) почти на 75% - до 32,4 млн долл. Выручка компании в 2012 году выросла до 122,6 млн долл. с 122,1 млн долл. в 2011 году. Чистый доход компании в 2012 году увеличился до 20,7 млн долл. с 270 тыс. долл. в 2011 году.