Концерн «Стирол» вводит в состав набсовета представителей миноритариев

Общее собрание акционеров концерна «Стирол», который входит в холдинг OSTCHEM, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, вводит в состав наблюдательного совета представителей миноритариев, сообщили в пресс-службе концерна.

«Собрание акционеров решило ввести в состав наблюдательного совета представителей миноритариев для повышения прозрачности компании перед всеми акционерами», - цитирует пресс-служба компании председателя набсовета концерна Александра Халина.

Он также подчеркнул, что таким образом компания постепенно внедряет лучшие практики корпоративного управления.

Согласно сообщению, по решению собрания акционеров «Стирола» количество членов наблюдательного совета увеличено с 7 до 8 человек.

Пресс-служба отметила, что были прекращены полномочия некоторых членов набсовета концерна.

Как сообщал УНИАН, крупнейший производитель минеральных удобрений в Украине концерн «Стирол», входящий в холдинг OSTCHEM, принадлежащий Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, намерен в 2013 году вложить 50 млн грн в работы по уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

Справка УНИАН. «Концерн Стирол» (г. Горловка, Донецкая обл.) основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – ОАО «Ривнеазот», ПАО «Концерн «Стирол», ЗАО «Таджиказот» в Таджикистане и АО «Нитроферт» в Эстонии.

В 2010-2012 гг. в экологические проекты концерн вложил 90 млн грн.

По итогам 2012 года концерн увеличил чистый убыток до 2,2 млрд грн с 349,7 млн грн в 2011 году.