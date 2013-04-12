Объем IPO в Европе в 1-м квартале вырос на 40% - до 3,2 млрд евро

Варшава. Объем привлеченных средств в рамках первичного размещения бумаг на европейских фондовых биржах в первом квартале текущего года вырос до 3,2 млрд евро с 2,3 млрд евро, что на 40%, или 1,9 млрд евро больше, чем за первые три месяца прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные рапорта PwC IPO Watch Europe, которыми располагает УНИАН.

Почти 60% компаний привлекли средства через фондовую биржу в Лондоне, а 37% - через немецкую Deutsche Boerse.

На долю других включенных в рейтинг восьми бирж пришлось 4% привлеченных средств.

По количеству дебютов лидерство разделили Лондонская и Варшавская биржа, где на основных и альтернативных площадках состоялось по 13 дебютов из всех 44 в первом квартале 2013 года.

Объем привлеченных средств и количество дебютов за первые три месяца сократилось в сравнении с четвертым кварталом 2012 года на 60% и 20%, соответственно.

"Стоит помнить, что в первом квартале, как правило, наблюдается меньшая активность", - отметили в PwC.

Авторы рапорта отметили, что крупнейшее первичное размещение акций за первые три месяца года состоялось на немецкой бирже - компании из сектора недвижимости LEG Immobilien, которой удалось привлечь 1,2 млрд евро.

В тройку крупнейших IPO вошли также дебюты страховой компании Esure и инвестиционной Greencoat UK Wind, которые привлекли на Лондонской бирже 0,7 и 0,3 млрд евро, соответственно.

По данным исследования PwC, в прошлом году компании привлекли на европейских фондовых площадках почти 11 млрд евро, что на 60% меньше, чем годом ранее, а количество реализованных IPO сократилось до 263 с 430.

За последние пять лет рекордный объем привлеченных в ходе первичных размещений бумаг зафиксирован в 2007 году - 80,5 млрд евро при 771 IPO, а минимум в 2009 году - 7,5 млрд евро при 126 размещениях.

Cправка УНИАН. На зарубежных фондовых площадках котируются бумаги 27 компаний из Украины, больше всех на Лондонской (13) и Варшавской (12) биржах. Украинские компании с 2005 по 2012 год привлекли в рамках IPO около 2,5 млрд долл.