Украинский фондовый рынок в пятницу закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 12 апреля, вырос на 0,18% – до 820,97 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 48,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 33,1 млн грн, на срочном рынке – 15,8 млн грн.

Лидерами роста среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Укрнафты", которые повысились на 1,34%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,14% – до 295,64 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 138 млн грн.