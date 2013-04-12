Cereal Planet перенесла выход на Варшавскую биржу на середину 2013 года

Варшава. Группа агрокомпаний из Украины Cereal Planet PLC отложила запланированное ранее на конец марта - начало апреля частное размещение cвоих акций на середину текущего года из-за требования Варшавской биржи предоставить аудит ее деятельности за прошлый год.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил Богдан Адамович из компании Progress Holding, которая выступает консультантом размещения.

"Варшавская биржа требует аудит за прошлый год, который будет готов только в конце мая - начале июня", - отметил он.

По его словам, компания сможет продать бумаги на альтернативной площадке Варшавской биржи - NewConnect – во второй половине текущего года.

Как сообщал УНИАН, в марте Progress Holding сообщал, что Cereal Planet уже нашла покупателей на свои 2,25% акций, за которые они готовы заплатить 113 тыс. евро, что означает капитализацию всей компании около 5 млн евро.

Справка УНИАН. Cereal Planet, которая впервые заявила о планах выхода на Варшавскую биржу летом прошлого года, сначала говорила о намерении привлечь около 2,5 млн евро, которые хотела направить на финансирование программы своего развития на 2012-2013 годы стоимостью около 3,5 млн евро.

Актуализированный инвестиционный план предусматривает вложения в размере 1,2 млн евро, более 90% из которых компания намерена потратить за счет своих собственных средств.

Cereal Planet является зарегистрированном на Кипре холдингом, контролирующим группу компаний «Ранок-Олимп» из Харькова, которые занимаются производством разного рода круп, а также являются дистрибьютором марок других производителей, в частности, компаний Kernel (Чумак, Стожар, Щедрий дар) и Lutsk Foods (Руна).

Согласно ранее предоставленным предварительным данных, в 2011 году Cereal Planet получила 2,88 млн евро чистой прибыли при выручке в 27,09 млн евро.

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