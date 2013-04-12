Кабмин обеспечил ресурсы для погашения внешних долгов до середины года - эксперт

С учетом последнего размещения евробондов, правительство обеспечило ресурсы для погашения внешних долгов до середины текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам высказала главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан на дискуссии, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

По ее словам, до конца года необходимо выплатить 10,5 млрд долл. по внешним долгам, и ресурсов для этого у правительства, с учетом последних заимствований, до середины текущего года достаточно. “В дальнейшем необходимо возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом. Не только для привлечения ресурсов, это будет сигналом для инвесторов об оздоровлении экономики страны”, - сказала Е.Белан.

Среди позитивных сигналов оздоровления экономики эксперт отметила снижение девальвационных ожиданий, низкий уровень инфляции и динамику промпроизводства, которая остается негативной, но при этом темпы падения замедлились. “Инвесторы отмечают фундаментальную слабость экономики страны. При этом Украина остается привлекательной для инвесторов, вкладывающих средства в облигации, что подтверждается последним успешным размещением евробондов. На мировых рынках такая доходность является высокой и привлекательной”, - полагает Е.Белан.

Также она сообщила, что, по мнению экспертов компании, у Украины есть три пути: сотрудничество с МВФ, снижение цен на газ и “надеяться на лучшее”.

“Пока что мы двигаемся по третьему сценарию, окно возможностей пока открыто, и я надеюсь, что Украина этим воспользуется, поскольку ситуация на внешних рынках нестабильная. Правительство делает акцент на гарантированные заимствования, но они являются источником риска, поскольку увеличивают госдолг”, - сказала Е.Белан.

Как сообщал УНИАН, в апреле Украина осуществила размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП) и предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн.