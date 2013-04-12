Доходность по казначейским обязательствам превышает доходность по депозитам - НБУ

Доходность по казначейским обязательствам для населения выше, чем доходность по банковским депозитам, полагает директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр Дубыхвист.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального банка.

По его словам, казначейские обязательства являются одним из первых надежных инвестиционных инструментов для физических лиц на украинском фондовом рынке, при этом доходность по ним выше, чем по банковским депозитам.

“Это очень хороший пример того, что людям предлагаются инструменты не только в виде депозитов, но и в виде ценных бумаг. То есть, люди приучаются к разнообразным инструментам инвестирования, как это происходит в всем мире, где рядовые граждане инвестируют преимущественно на фондовом рынке”, − отметил А.Дубыхвист.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины планирует выпустить гривневые казначейские обязательства для населения прогнозным объемом 2-3 млрд грн со сроками обращения два и три года, а также расширить перечень банков-агентов по продаже казначейских обязательств за счет двух-трех банков.

Государственный “Ощадбанк” продолжает размещение двухлетних казначейских обязательств на предъявителя серии «Б» объемом 100 млн долл. Размер дохода по каждому купону серии «Б» является фиксированным и составляет 20 долл.