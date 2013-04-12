Снижение рейтинга "Агротона" обвалило на 56% стоимость компании на ВФБ

Варшава. Акции украинского сельскохозяйственного холдинга "Агротон" на фоне новости о снижении рейтинга компании агентством Standard & Poor's в ходе сегодняшних торгов на Варшавской фондовой бирже подешевели на рекордные 55,77%, закрывшись на новом историческом минимуме в 3,6 злотого за акцию.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, новая минимальная цена компании, дебютировавшей на Варшавском рынке в 2010 году, оказалась вдвое ниже предыдущего минимума, достигнутого в июне 2012 года, на уровне 7,3 злотого за акцию.

Инвесторы в ходе сегодняшней сессии продали-купили более 330 тыс. акций компании в сравнении со среднедневными показателями первых трех месяцев текущего года в 21 тыс.

Сегодняшний оборот акциями "Агротона" составил 0,5 млн долл., что в 7 раз больше средних показателей за одну сессию в первом квартале.

Аналитик польского отделения UnicreditGroup Марчин Гантож сказал УНИАН, что такое значительное падение стоимости акций украинской компании может быть обусловлено тем, что "Агротон" недостаточно эффективно вел коммуникацию с рынком и ранее появлялась информация о замечаниях аудитора к его годовой отчетности.

"Возможно, поэтому инвесторы так напугались сообщения S&P", - отметил он.

Собеседник агентства не стал прогнозировать, будет ли компания дешеветь и дальше, отметив, что он не занимается таким глубоким анализом ее деятельности.

Акции "Агротона" дороже всего стоили в начале 2011 года - почти 45 злотых за штуку по сравнению с 29 злотых в первый день торгов.

На сегодняшнем закрытии Варшавской биржи компания стоила всего лишь 24,4 млн долл., что более чем в 2 раза меньше, чем "Агротону" удалось привлечь за 26% своих акций в ходе IPO – 54 млн долл.

На конец сентября 2012 года компания оценивала свои активы в 218 млн долл. при обязательствах в 73 млн долл.

Как сообщал УНИАН, сегодня рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг необеспеченного долга сельскохозяйственного холдинга «Агротон» до уровня «ССС» с ранее присвоенного «ССС+», указав также на возможность дальнейшего понижения рейтинга.

Агентство объяснило снижение рейтинга значительным сокращением остатков денежных средств, необходимых для выплаты по выпущенным ранее еврооблигациям на 50 млн долл. со сроком погашения в 2014 году.

Справка УНИАН. Группа компаний «Агротон», которая специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства, работает с 1992 года. Земельный банк холдинга составляет около 151 тыс. га в Луганской и Харьковской областях, общая вместимость складских помещений – 285 тыс. тонн.

В 2012 году «Агротон» увеличил EBITDA на 75% - до 32,4 млн долл. на фоне роста выручки до 122,6 млн долл. с 122,1 млн долл. годом ранее.

Крупнейшими акционерами компании являются IFG Directors Limited (51,04%), BNY (Nomineees) Limited (18,46%), Templeton Asset Management Ltd (12,62%) и Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (5,02%). Free float - 12,85%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Публичные размещения акций компаний Украины на зарубежных биржах