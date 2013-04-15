Кабмин решил выставить на приватизационном конкурсе 92,75% акций "Сумыхимпрома"

Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил план размещения акций "Сумыхимпрома", в соответствии с которым планируется до конца 2013 г. выставить на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона 92,75% акций данного предприятия, номинальной стоимостью 403 млн 185,8 тыс. грн.

Текст соответствующего распоряжения № 227-р от 10 апреля т.г. обнародован на правительственном сайте.

Планом размещения акций предусмотрена обязательная льготная продажа акций работникам предприятия и приравненным к ним лицам (2,25%), продажа в течение второго-третьего кварталов т.г. 5 % акций предприятия на фондовых биржах.

Таким образом, правительство рассчитывает разместить все 100% акций государственного пакета акций ПАО «Сумыхимпром».

Справка УНИАН. ПАО «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

100% акций ПАО «Сумыхимпром» находятся в управлении государства.

11 июля 2012 года Кабинет министров принял решение о передаче 100% акций ПАО «Государственная холдинговая компания «Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский Титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации ГХК.

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