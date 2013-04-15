WIG-Ukraine завершил прошлую неделю 1,6% минусом

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG-Ukraine, несмотря на более 2% рост основных индикаторов польской биржи, закончил последние пять торговых сессий очередным снижением, которое по итогам недели составило 1,6%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс завершил торги пятницы, 13 апреля, на уровне 611,17 пунктов, что менее чем на 20 пунктов выше исторического минимума.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы, в который также включены компании из Украины, на прошлой неделе потерял около процента на фоне 2,2% роста национального WIG Poland.

Среди 11-ти украинских компаний, котирующихся на главной площадке польского фондового рынка, прошлую неделю ростом закончили только четыре из них во главе с одним из крупнейших в Украине производителей молока Industrial Milk Company (+5,3%).

Производитель яиц и яичных продуктов Ovostar Union прибавил 1,6%, крупнейшая украинская компания на ВФБ, сельскохозяйственный Kernel, который сообщил на прошлой неделе о приобретении нового актива, подорожал на 0,7%.

Производитель аккумуляторов Westa, который продемонстрировал самый худших результат из всех украинских компаний на Варшавской бирже и бумаги которого сейчас стоят на 95% дешевле, чем в первый день торгов, на прошлой неделе подорожал на 3,1%.

Больше всех на прошлой неделе подешевели акции сельскохозяйственной Agroton на фоне новости о снижении рейтинга компании агентством S&P, которое обрушило ее капитализацию в пятницу на 56%. За последние пять сессий акции компании подешевели на 57%, увеличив минус с начала текущего года до 64%.

Лидерами падения стали также угледобывающие Sadovaya Group и Coal Energy, которые потеряли более 23% и почти 5% соответственно, достигнув новых исторических минимумов своей цены на уровне 1,05 и 5,25 злотых за акцию (1 USD = 3,2 PLN).

Капитализация компаний дебютировавших на Варшавской бирже в конце 2010 и летом 2011 года снизилась за это время почти в 10 и 3,6 раза, соответственно.

Падение стоимости других украинских компаний составило в пределах минус 0,14-3,9%.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine закончил первую неделю торгов апреля 1,3% минусом после почти 9% падения в марте и более 2% снижения в феврале.

За первый месяц текущего года украинский индекс прибавил около 8%.

Справка УНИАН. WIG-Ukraine закончил 2012 год 8,5% минусом на фоне более 20% роста основных индикаторов польского фондового рынка.

Запущенный в мае 2011 года украинский индикатор достиг своего максимального значения в июне 2011 года на уровне почти 1000 пунктов, а исторический минимум - 592 пункта в прошлом году в мае.

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