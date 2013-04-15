Украинский фондовый рынок начал неделю значительным снижением - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:08 на торгах в понедельник, 15 апреля, снизился на 1,56% - до 808,17 пункта, сообщает сайт биржи.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции «Донбассэнерго» (-3,81%), Алчевского меткомбината (-3,72%), Енакиевского метзавода (-3,05%).

Объем торгов на фондовом рынке составил всего 1,1 млн грн при общем объеме торгов в 9 млн грн.

На европейских фондовых рынках в понедельник также наблюдается довольно значительное снижение. Британский индекс FTSE 100 снизился на 1,04%, немецкий DAX - на 0,70%, французский CAC-40 - на 0,87%.