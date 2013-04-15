Азиатские фондовые рынки значительно снизились в понедельник из-за Китая

Азиатские фондовые рынки снизились в понедельник из-за слабых макроэкономических данных Китая, сообщает Reuters.

Так, японский индекс Nikkei снизился на 1,6% под давлением компаний, ориентированных на экспорт. Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng завершил сессию снижением на 1,4%, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 2%. Индекс шанхайской биржи Shanghai Composite опустился на 1,1%.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Национальное статистическое бюро Китая, рост экономики Китая замедлился в первом квартале до 7,7% с 7,9% в четвертом квартале 2012 г.