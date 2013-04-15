Инвесткомпания "Велес Капитал" приостанавливает свою деятельность в Украине

Входящая в группу одного из лидеров российского инвестиционного бизнеса компания "Велес Капитал" (Украина) приостанавливает свою деятельность на украинском фондовом рынке в связи с негативной экономической ситуацией, сообщили УНИАН в компании.

В то же время в компании не уточнили, когда именно планируется провести закрытие украинского офиса и увольнение работающих там сотрудников.

Справка УНИАН. Инвестиционная компании "Велес Капитал" (Украина) - профессиональный участник украинского рынка ценных бумаг с 2005 года. Входит в группу одного из лидеров российского инвестиционного бизнеса - группу компаний "Велес Капитал".

Компания осуществляет брокерское и депозитарное обслуживание, юридический и финансовый консалтинг, предоставляет услуги в области корпоративных финансов и пр.