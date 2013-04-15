Общий объем торгов на Украинской бирже за прошлую неделю снизился на треть - до 186,5 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за неделю составил 73 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 113,3 млн грн, из них объем торгов акциями - 110,8 млн грн.

По состоянию на 11 апреля 2013 года для обеспечения выполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 44 млн грн и ценные бумаги на сумму 687,4 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 8 по 12 апреля 2013 года Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, повысился на 0,88% - с 813,84 до 820,97 пункта.

Лидерами негативного влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Райффайзен Банк Аваль", влияние которых составило 4,81 индексного пункта, ПАО "Мотор Сич" (-3,48) и ПАО "Центрэнерго" (3,31).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сичи", объем торгов по которым составил 8 млн грн, на втором месте бумаги Северного горно-обогатительного комбината – 2,3 млн грн, далее следует "Укрнафта" – 2,2 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 36,01%, 10,37% и 9,99% соответственно.