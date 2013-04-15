На прошлой неделе на ведущие биржи мира вернулись «бычьи» настроения - эксперты

На прошлой неделе на ведущие фондовые площадки мира вернулись «бычьи» настроения, и уже в четверг, 11 апреля, американские индексы S&P 500 и Dow Jones обновили исторические максимумы.

Об этом сообщают аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном УНИАН.

По их мнению, «хороший старт прошедшей торговой неделе дало выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, который заявил, что экономическая ситуация в США улучшается, однако не забыл заметить, что ситуация еще далека от идеала».

Кроме того, добавили аналитики, Европа на прошлой неделе порадовала хорошими статистическими данными. Рост производства в Германии и Великобритании в феврале превысил прогноз и составил 0,5% и 1% соответственно. Новости, поступавшие с американского континента, также были оптимистичными. Отчетность ведущих производственных компаний, начавшие поступать на минувшей неделе, поддерживала хорошие настроения инвесторов. Статистические данные по рынку труда США оказались лучше прогнозов. Небольшое разочарование постигло торговцев в конце недели, когда данные по розничной торговле и индексу потребительского доверия оказались хуже ожиданий.

Как отмечают аналитики, на текущей неделе будут продолжать поступать данные финансовой отчетности ведущих компаний. На этот раз в фокусе будут игроки финансового сектора. В течение недели ожидается и выход ряда важной статистики США, которая может вызвать значительные колебания в настроениях инвесторов. В частности, будут опубликованы данные производственного сектора и сектора недвижимости. Европейские инвесторы будут следить за новостями из Словении, где возникли серьезные проблемы в банковском секторе, а у правительства возникли сложности с выплатами по заимствованиям.

По словам аналитиков, рынок украинских акций на прошлой неделе двигался преимущественно в боковом тренде. По итогам недели индекс Украинской биржи увеличился на 0,9% и закрылся в пятницу, 12 апреля, на отметке 820,97 пункта. «Объемы торгов были очень низкими, поэтому серьезно говорить о зарождении восходящего тренда на рынке не стоит», - полагают аналитики.

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