Украинская биржа включила облигации серии G "ВТБ Банка" в рынок заявок

Котировальная комиссия Украинской биржи приняла решение включить облигации ПАО "ВТБ Банк" серии G в рынок заявок с 15 апреля 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, ранее на рынок заявок Украинской биржи были допущены только облигации "Укртелекома".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской биржи, введение корпоративных облигаций ВТБ в список ценных бумаг рынка заявок позволит не только профессиональным участникам биржи, но и частным инвесторам инвестировать в инструменты с фиксированной доходностью и минимальным риском. "В условиях низкой ликвидности и неопределенности на фондовом рынке инвестирование в защитные активы являются весьма привлекательными", - отметили на бирже.

Напомним, к торгам на Украинской бирже допущено 312 ценных бумаг, в том числе 199 акций (35 - на рынке заявок, 164 - на рынке котировок), 84 облигации и 29 инвестиционных сертификатов.

Справка УНИАН. В мае 2008 года крупнейшие участники украинского рынка ценных бумаг подписали договор с "Фондовой биржей РТС" о создании в Киеве новой биржи в форме открытого акционерного общества. 26 марта 2009 года на "Украинской бирже" начались торги ценными бумагами. В мае 2010 года был запущен срочный рынок – торговли фьючерсами, в 2011 г. были запущены опционы.

На сегодняшний день Индекс Украинской биржи UX рассчитывается на основе цен 10 акций "голубых фишек" Украины – акций наиболее крупных украинских компаний, лидеров в своих отраслях.