S&P присвоило агрохолдингу «Креатив Групп» рейтинг «В-» с позитивным прогнозом

Рейтинговое агентство Standart & Poors присвоило одному из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине агрохолдингу «Креатив Групп» долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг «В-» с позитивным прогнозом.

Об этом говорится в пресс-релизе рейтингового агентства, переданном УНИАН.

При этом агентство присвоило планируемому выпуску облигаций компании на 400 млн долл. рейтинг «В-» с предварительной оценкой возвратности активов на уровне «4».

В агентстве отмечают, что рейтинг «Группы Креатив» основан на оценке профиля бизнес-рисков компании как «слабого», а профиля финансовых рисков — как «характеризующегося высоким уровнем финансового рычага».

«По нашему мнению, негативное влияние на профиль бизнес-рисков «Группы Креатив» оказывает волатильность сельскохозяйственной отрасли и подверженность компании страновым рискам, связанным с ведением деятельности в Украине», - отмечается в пресс-релизе.

Среди других негативных факторов, влияющих на рейтинг компании, S&P выделяет высокий уровень долговой нагрузки, отрицательное значение свободного денежного потока, зависимость компании от краткосрочного долга и необходимость выполнять требования в рамках финансовых ковенантов.

Что касается позитивного прогноза, то в агентстве его объясняют значительным потенциалом сокращения финансового рычага после завершения крупных инвестиционных проектов.

«Мы можем предпринять позитивное рейтинговое действие, если скорректированное отношение «долг/EBITDA» компании снизится с достаточно высокого уровня 4,6x в конце 2012 г. до менее 3,5x в конце 2013 г. Мы ожидаем значительного увеличения EBITDA в 2013 г., учитывая рост производственных мощностей, высокий коэффициент их загрузки и благоприятные тенденции в отрасли, связанные со стабильным спросом на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года «Креатив Групп» сообщил о привлечении 8,8 млн долл. у группы банков в рамках предоставления кредитной линии.

Чистый доход компании в 2012 году вырос на 82% - до 685 млн долл. В прошлом году объемы переработки семян подсолнечника увеличились в 2 раза - до 725 тыс. тонн, при этом компания увеличила производство подсолнечного масла до 300 тыс. тонн с 151 тыс. тонн в 2011 году. Производство жиров и маргаринов выросло в 2012 году на 24% - до 122 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Креатив» является одним из лидеров украинского рынка жиров и маргаринов с долей более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке семян подсолнечника с общим годовым объемом около 1,1 млн тонн. Также «Креатив» владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. Кроме того, группа занимается переработкой соевых бобов и развивает сельскохозяйственное направление, в которое входят растениеводческие хозяйства, завод по переработке пеллет и животноводческий комплекс. Компания выпускает масложировую продукцию под ТМ "Сонола", ТМ "Деликон" и ТМ "Дивное".