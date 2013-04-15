Индекс Украинской биржи снизился на 1,92%, индекс ПФТС снизился на 1,31%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 15 апреля, снизился на 1,92% – до 805,17 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 39,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 19,5 млн грн, на срочном рынке – 19,7 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции Алчевского меткомбината, которые снизились на 3,94%, и "Донбассэнерго" (-3,55%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,31% – до 291,76 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 25,6 млн грн.