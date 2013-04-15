Акции "Агротона" на Варшавской бирже рухнули еще почти на 70%

Варшава. Акции украинского сельскохозяйственного холдинга "Агротон" на Варшавской фондовой бирже, которые в пятницу потеряли более 55% своей стоимости, в понедельник подешевели еще почти на 70%, достигнув нового исторического минимума своей цены на уровне 1,13 злотого за штуку.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, в ходе сегодняшних торгов инвесторы продали-купили рекордные 3,2 млн акций на сумму около 375 тыс. долл. (1USD=3,2PLN), при том что в первом квартале средний объем сделок составлял 21 тыс. на около 70 тыс. долл.

Акции дебютировавшего на Варшавской бирже в ноябре 2010 года "Агротона" на сегодняшнем закрытии стоили на 96% дешевле, чем на закрытии первого дня торгов и почти в 40 раз дешевле своего исторического максимума, достигнутого в начале 2011 года.

Бумаги других сельскохозяйственных компаний, которые составляют большинство среди 11 украинских компаний, котирующихся на главной площадке польского фондового рынка, подешевели сегодня в пределах «минус» 2,4-3,5% на фоне 1,8% «минуса» индекса всего польского рынка WIG и почти 2% снижения "голубых фишек".

Индекс украинских компаний WIG-Ukraine рухнул на 4,5%, достигнув нового исторического минимума в 583,53 пункта.

Как сообщал УНИАН, в минувшую пятницу акции "Агротона" на Варшавской бирже подешевели на 56% после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг необеспеченного долга до уровня «ССС», указав также на возможность дальнейшего понижения рейтинга.

Агентство объяснило снижение рейтинга значительным сокращением остатков денежных средств, необходимых для выплаты по выпущенным ранее еврооблигациям на 50 млн долл. со сроком погашения в 2014 году.

Справка УНИАН. Группа компаний «Агротон», которая специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства, работает с 1992 года. Холдинг владеет земельным банком около 151 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

В 2012 году «Агротон» увеличил EBITDA на 75% - до 32,4 млн долл. на фоне роста выручки до 122,6 млн долл. с 122,1 млн долл. годом ранее.

Среди крупнейших акционеров компании - IFG DIRECTORS LIMITED с 51,04% долей, BNY (NOMINEEES) LIMITED с 18,46%, Templeton Asset Management Ltd с 12,62% и Generali Otwarty Fundusz Emerytalny с 5,02% долей. Free float - 12,85%.